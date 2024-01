Das Warten auf das BVG-Urteil Die Diskussion um mögliche Gebühren für Hochrisikospiele wird unausweichlich

Nicht nur in mancher Fankurve werden gerne Nebelkerzen gezündet, sondern auch in Debatten. In der Diskussion über die Einführung von Gebühren für große Polizei-Einsätze bei Hochrisikospielen im Profi-Fußball wird zum Beispiel warnend eingewandt: Aber dann müssten unter Umständen ja auch die Veranstalter von Demonstrationen oder Volksfesten zahlen. Unsinn. Der Vorschlag bezieht sich ausschließlich auf „kommerzielle Veranstaltungen“. Bremen schafft es seit Jahren, das rechtlich genau abzugrenzen, andere Länder werden es auch schaffen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.