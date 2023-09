Neufassung des Klimaschutzgesetzes Beim Klimaschutz stehen die Zeichen auf Verwässerung

Die Protestformen der Letzten Generation muss man nicht billigen – aber in einem haben die Aktivisten recht: Es bedarf öffentlichen Drucks, die Politik auf dem Pfad der Zusagen des Pariser Abkommens zu halten. Das zeigen die letzten Wochen: Für Reformen am Klimaschutzgesetz etwa mag es Gründe geben – aber es bleibt die Tendenz, dass der Veränderungsdruck herausgenommen wird. Andere Beispiele: Das Heizungsgesetz – entschärft. Die Pläne der EU zur Gebäudesanierung – auf der langen Bank. Und die Briten lockern gerade ihre Klimaziele. Sicher: Klimapolitik geht besser als mit Verboten – der CO 2 -Preis ist der Schlüssel. Aber klar muss sein: Die Debatte über die Methode darf nicht bedeuten, die Ziele zu verwässern.