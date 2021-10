Gehalt trotz Quarantäne : Sonderbehandlung für Beamte – das Saarland muss handeln

Wer ungeimpft ist und in Corona-Quarantäne gerät, soll kein Geld als Ausgleich bekommen. Das gilt für Millionen Arbeitnehmer in Deutschland - aber nicht für Beamte. Ein Ärgernis - das die Politik beseitigen kann.

Seit Montag gilt im Saarland: Wer sich trotz einer Impf­empfehlung nicht hat impfen lassen und als Kontaktperson oder Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet in Quarantäne muss, erhält keinen Lohnersatz mehr. Eine harte Regelung, die aber nicht für alle Beschäftigten gilt. Denn Beamte sind ausgenommen.

Wer an dieser Stelle nun billiges Beamten-Bashing erwartet, braucht nicht weiterzulesen. Die Beamten können für diese krasse Ungleichbehandlung nichts, vielen von ihnen ist sie sicher unangenehm. Eine rechtliche Lösung ist nicht so leicht und bestünde wohl in einer Änderung des saarländischen Beamtenrechts.