Besuch bei Russlands Außenminister Lawrow : Echter Stresstest für die deutsche Außenministerin

Meinung Annalena Baerbock bekam es im gefährlichen Ukraine-Konflikt mit dem erfahrenen Sergej Lawrow zu tun. Und sie bestand den Stresstest.

Es gibt ruhigere Dienstreisen für eine deutsche Politikerin als ein Besuch in Moskau. Davon konnte bereits die langjährige Regierungschefin Angela Merkel ein Lied singen. Doch als frisch gekürte Außenministerin in der anhaltenden Ukraine-Krise den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu treffen, ist schon eine besondere diplomatische Herausforderung für die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin sind auch ohne Ukraine-Krise belastet. Nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten im August 2019 hat ein Gericht einen Russen verurteilt und Moskau „Staatsterrorismus“ vorgeworfen. Deutschland macht Russland für Hackerangriffe auf den Bundestag verantwortlich sowie für den Anschlag auf den Kremlgegner Alexej Nawalny. Moskau ist wiederum verärgert über den Sendestopp für das deutsche Programm seines Staatssenders RT.

Doch zum aktuellen russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine wählte Baerbock dann klare Worte: „Es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.“

Lawrow gibt sich in den öffentlichen Bildern beim Besuch betont gelassen, in manchen Gesten herablassend. Doch Baerbock lässt das kalt. Sie trägt ihre Ausführungen vor, liest von vorbereiteten Zetteln ab, aber deutlich, mit klaren Worten und kräftiger Stimme. Sie grenzt sich ab, lässt sich nicht auf diplomatische Floskeln ein, heißt, sie kommt ihrem Gegenüber nicht zu sehr entgegen. Sie sagt, was zu sagen ist – ohne die Tür zuzuschlagen. Sie lässt sich nicht provozieren, auch nicht, als zwei russische Journalisten die Pressekonferenz zu einer inszenierten Positionsbestimmung über den russischen Auslandssender RT nutzen.