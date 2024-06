Frankreichs Präsident geht ins Risiko Neuwahl-Schock – So setzt Macron ganz Europa in Brand

Als Emmanuel Macron mit großer Geste die Staats- und Regierungschefs zum D-Day-Gedenken in der Normandie empfing, ahnte noch keiner, welches Chaos der Präsident wenige Tage später anrichten würde. Um 21 Uhr am Sonntagabend löste Macron völlig überraschend das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Seine Partei Renaissance hatte zuvor bei den Europawahlen eine krachende Niederlage erlitten und nur halb so viele Stimmen erhalten wie der rechtspopulistische Rassemblement National (RN).