Kommentar in eigener Sache : Drohungen gegen Journalisten in der Corona-Krise: Wir lassen uns nicht einschüchtern

Saarbrücken Die Medien stehen in der Corona-Krise mehr denn je im Fokus. Es gibt dabei legitime Kritik an ihrer Arbeit, aber auch Grenzüberschreitungen. Die Saarbrücker Zeitung hat dazu klare Positionen.

Neben Politikern und Polizisten gehören auch Journalisten zu denjenigen, die wegen ihrer Arbeit beleidigt, bedroht und angegriffen werden. Bundesweit gehen Menschen nicht nur gegen Corona-Verordnungen auf die Straße. Ein Teil der Demonstranten versucht auch, den Staat herauszufordern, die Pressefreiheit infrage zu stellen oder die Demokratie anzugreifen. In den zwei Jahren der Pandemie hat die ohnehin angeschlagene Streitkultur in Deutschland weiter Schaden genommen. Viele Menschen haben sich noch stärker radikalisiert. In Facebook und Telegram finden sie Gleichgesinnte, auf der Straße treffen sie aber auch auf Menschen mit ehrenwerten Motiven, die unter den Folgen der Corona-Verordnungen leiden und sich für ihre Interessen einsetzen. Eine Demokratie braucht auch und gerade in einer Krise mündige Bürger, die sich an Gesetze und Verbote halten, aber zugleich die Regierenden kritisch begleiten.