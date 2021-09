Deutschland muss seine CO2-Emissionen massiv reduzieren : Ehrgeizige Klimaziele, aber nichts dahinter

Meinung Haben sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen intensiv mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt? Nein, sagt unsere Kommentatorin.

Vor dem Reichstag ist eine Gruppe junger Menschen vor einer Woche in den Hungerstreik getreten, weil sie mit dem Klimaschutz-Angebot der Parteien im Bundestagswahlkampf total unzufrieden sind. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat wenigstens mit den jungen Leuten telefoniert, ihr Verständnis ausgedrückt, schnelles Handeln versprochen. SPD-Kandidat Olaf Scholz habe „kaltherziges Ignorieren“ als Strategie gewählt, hieß es in einer Pressemitteilung der Streikenden. Von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet gebe es gar keine Reaktion.

Das Verhalten der Spitzenkandidaten scheint symptomatisch zu sein: Eine wissenschaftliche Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung kommt zu dem erwartbaren, aber dennoch beunruhigenden Ergebnis, dass keine der Parteien in ihrem Wahlprogramm den Anforderungen der Klimaziele genügt, die Bundesregierung und EU sich gesetzt haben. Nicht einmal die Grünen erreichen die volle Punktzahl. Allerdings taugen ihre Vorschläge noch am ehesten.

Deutschland wird seine CO 2 -Emissionen nach dem neuen Klimaschutzgesetz bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 reduzieren müssen. Bisher wurden – auch dank der Corona-Krise – erst 40 Prozent erreicht. 2021 wird ein Rückschlag erwartet, denn die Konjunktur ist nach dem Höhepunkt der Krise wieder im Aufschwung. Bis Ende 2030 sind es nur noch neun volle Jahre. Um das Ziel zu erreichen, wäre ein drastischer Ausbau der erneuerbaren Energien nötig, der Komplett-Umstieg auf Elektromotoren, ein früherer Kohleausstieg, eine Solarpflicht auf allen Neubauten – und, und, und.

Das DIW, immerhin ein Wirtschaftsforschungsinstitut, kommt klar und deutlich zu dem Schluss, dass es zur Erreichung des Klimaziels 2030 eine Mischung aus marktwirtschaftlichen und ordnungsrechtlichen Instrumenten bedarf, andernfalls werde das Ziel klar verfehlt. Hinter dem Begriff „ordnungsrechtlich“ verbergen sich auch Verbote und Gebote wie etwa das von den Grünen vertretene Verbot der Neuzulassung von Autos mit Verbrennermotoren ab 2030 oder die Solarpflicht auf Neubauten. Die Öko-Partei liegt mit ihrer Mischung von Instrumenten also durchaus richtig.