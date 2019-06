Grüne im Höhenrausch : Ein-Themen-Partei mit viel Luft nach oben

Die Grünen kommen in diesen Tagen wohl selbst nicht aus dem Staunen heraus. In den Wahlumfragen auf schwindelerregende Höhen katapultiert, wird inzwischen sogar ernsthaft über eine grüne Kanzlerkandidatur debattiert.

Laut einer neuesten Erhebung würde jeder zweite Wähler bei einer Direktwahl des Kanzlers für Parteichef Robert Habeck votieren, aber nur jeder vierte für die glücklose CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Das stellt noch den Hype um Martin Schulz in den Schatten, als der drauf und dran schien, die SPD zu neuen Ufern zu führen. Bekanntlich ging das schief. Droht den Grünen am Ende womöglich ein ähnliches Schicksal?

Dagegen spricht, dass der Boom ihren Führungsleuten auch nicht ganz geheuer ist. Man weiß um die eigenen Stärken, aber auch um die Schwächen. Und das verleiht schon mal Bodenhaftung. Ihr Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat es mit entwaffnender Offenheit auf den Punkt gebracht: Die Partei boxe gerade oberhalb der eigenen Gewichtsklasse. Wer den netten Altbau der grünen Parteizentrale in Berlins Mitte sieht, mag vielleicht auf den Gedanken kommen, dass hier eine liebenswürdige WG ihr Zuhause hat, aber keinesfalls ein straff organisierter Mega-Apparat, der demnächst die nationalen und internationalen Geschicke Deutschlands maßgeblich mitsteuern könnte. Es ist aber nicht nur die Organisation der Grünen, welche den Anforderungen an eine Volkspartei schwerlich Stand hält. Die riesige Popularität lässt derzeit auch in den Hintergrund treten, dass man bis heute praktisch eine Ein-Themen-Partei geblieben ist. Umwelt- und Klimaschutz als Paradedisziplin. Da kennen sich die Grünen aus, da sind sie einsame Spitze. So dürften die anderen Parteien inzwischen genauer hinhören, wenn sich die Grünen wie erst am Wochenende geschehen für einen nationalen Klimafonds stark machen.