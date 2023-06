Wissensdrang Grenzwertig, aber nicht verboten – warum das Dauerfeuer gegen Rammstein fragwürdig ist

Ist das moralische Dauerfeuer gegen Rammstein nicht selbst moralisch fragwürdig? Seit die Besucherin eines Rammstein-Konzerts via Twitter verbreitete, sie sei mit Gedächtnislücken (K.o.-Tropfen?) und blauen Flecken aufgewacht, nachdem der Sänger mit ihr Sex haben wollte, sieht sich die Band in der Presse und den sozialen Medien geballter moralischer Empörung ausgesetzt: Täglich melden sich weitere Menschen mit einem ganz, ganz bösen Verdacht zu Wort. Und sind die Gewaltfantasien der vielen lyrischen Ichs des Sängers nicht Beweis genug für seine Neigungen – und Taten? Deutsche Politiker überbieten sich mit Vorschlägen für Schutzmaßnahmen für Frauen. In der Schweiz will man die Konzerte ganz verbieten. Aber ist überhaupt etwas Strafbares passiert? Die Initiatorin der Empörung ruderte nach der polizeilichen Vernehmung zurück: Lindemann habe sie nicht berührt. Allerdings werden junge Frauen wohl gezielt in den Backstage-Bereich gelockt, wo sie mit viel Alkohol zum Sex mit den Stars animiert werden. Das ist allerdings moralisch grenzwertig, aber nicht verboten und in der Rockszene auch nichts Neues.