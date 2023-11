Wieso Chinas Bedeutung nicht unterschätzt werden darf Eine Blockade Chinas könnte uns hart treffen – und sogar den Tod vieler Menschen bedeuten

Was haben die saarländischen Autozulieferer Saar-Gummi und Nedschroef, der Wadgasser Anlagenbauer Koch Solutions sowie der Neunkircher Windrad-Hersteller Vensys gemeinsam? Sie gehören (mehrheitlich) chinesischen Unternehmen. Auch die zwei Milliarden Euro, die der Batterie-Hersteller SVolt für den Bau einer Fabrik in Überherrn ausgeben will, sind chinesisches Geld.