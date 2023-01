Regionaler Leitartikel : Abschlagsänderungen sind kein Taschenspielertrick

Im vergangenen Herbst gab es noch Horrorszenarien über eine Verdopplung der Strom- und Gaspreise. Im Saarland wird die Erhöhung nun für 2023 im Mittel bei 50 bis 60 Prozent liegen, bei Gas und bei Strom. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Meinung Saarbrücken Die Energieversorger wenden keine Taschenspielertricks an. Wenn die Verbraucher nun für 2022 mit Gutschriften rechnen können, für 2023 aber höhere Abschläge zahlen müssen, so bildet dies vielmehr das von vielen Faktoren abhängige, hochkomplexe Wechselspiel am Energiemarkt ab.