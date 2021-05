Leitartikel: Grüne Nebeneinkünfte : Das Ende der Schonzeit für Annalena Baerbock

Die Grünen-Chefin steht wegen zu spät angegebener Nebeneinkünfte unter Druck. Für die Kanzlerkandidatin gibt es keinen Bonus mehr.

In Hochlagen wird die Luft dünner. Das erleben gerade die Grünen. Bei aktuell glänzenden Wahlaussichten greift die politische Konkurrenz dankbar jedes Stöckchen, das sie den Grünen zwischen die Beine werfen kann. Die Angriffe werden zunehmen, und sie werden härter, je länger der Wahlkampf dauert. Es war absehbar, dass jeder Fehler, den die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock machen würde, öffentlich beleuchtet wird. Ihre Vita wird hinterfragt, ihre Berechtigung, sich Völkerrechtlerin zu nennen. All das gehört zum schmutzigen Teil des Wahlkampfes, der dazu dienen soll, Baerbock schlecht zu beleumunden und sie zu verunsichern. Die Kampagne rollt – die der Grünen und auch die gegen ihre Kanzlerkandidatin.

Dass die Grünen und ihr Spitzenpersonal sich dabei auch noch selbst ein Bein stellen, war allerdings nicht eingepreist. Baerbock wie auch der frühere Parteichef Cem Özdemir mussten jetzt öffentlich (und nicht ganz freiwillig) eingestehen, dass sie Sonderzahlungen der eigenen Partei an sie als Vorsitzende zu spät als Einkünfte der Bundestagsverwaltung gemeldet haben. Baerbock und Özdemir haben weiß Gott keinen Spendenskandal ausgelöst, sie haben auch nicht Hunderttausende Euro an Provisionen eingestrichen und sie haben in Pandemie-Zeiten auch nicht mit Schutzmasken gehandelt, also schändlich Geschäfte mit der Not gemacht oder für ein Regime in Aserbaidschan lobbyiert. Aber sie haben sich angreifbar gemacht. Daran kommen sie nicht vorbei.