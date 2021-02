Kommentar Schulöffnungen : Hauptsache Präsenzunterricht

Die Bundesbildungsministerin hat sich zu einem Thema zu Wort gemeldet, dass sie formal nichts angeht. Nämlich, wie die Länder den Unterricht unter Corona-Bedingungen organisieren können. Anja Karliczek (CDU) versteckt ihren Vorstoß hinter einem Experten-Gutachten.

Der monatelange Fernunterricht hinterlässt nämlich massive Lerndefizite und soziale Dramen. Hier entsteht eine Generation Corona, die noch sehr lange Nachteile haben wird. Wie diese Nachteile wieder ausgeglichen werden können, wird ein großes bildungspolitisches Thema nach der Pandemie sein. Jetzt aber geht es darum, die Kinder überhaupt wieder in die Schulen zu bekommen. Auch für Karliczeks Experten ist Homeschooling das Allerletzte, der „Wechselunterricht“ das Vorletzte. Sie ziehen in ihren Empfehlungen alle Arten von Präsenzunterricht vor und sei es in aufgeteilten Klassen oder in Kleingruppen, mit versetztem Unterrichtsbeginn oder verringertem Stundenplan. Hauptsache, täglich direkter Kontakt zu den Lehrkräften. Das gilt vor allem für die Grundschulen. Etliche von ihnen hatten im letzten Frühjahr schon ähnliche Modelle entwickelt und mit Erfolg praktiziert.