Kommentar : Besser spät als überhaupt nicht

Unlängst hat die Koalition erst ein Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen, jetzt schafft sie mit der Kassenbonpflicht neue Bürokratie. Experten haben errechnet: Die Regierung zwingt alleine die Bäcker, fünf Milliarden Zettel pro Jahr zusätzlich auszudrucken.

Das in Zeiten, in denen alle Welt über mehr Umwelt- und Klimaschutz redet. Manipulierte Kassen sind ein Problem für den Fiskus. Und es mag sein, dass die Bonpflicht ein Gegenmittel ist. Trotzdem: Vermitteln lässt sich diese Maßnahme kaum. Die meisten Kassensysteme sind inzwischen so modern, dass eine fälschungssichere Dokumentation aller Vorgänge machbar ist und Daten digital übertragen werden können. Der Staat hat zudem viele Möglichkeiten, Steuerbetrügern auf die Schliche zu kommen. Eine Flut von unnützen Belegen braucht es dafür nicht. Insofern ist es gut, dass Wirtschaftsminister Altmaier dieses Fass wieder öffnet. Allerdings kommt sein Widerstand reichlich spät. Aber besser spät als nie.