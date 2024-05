Wer gesund ist, muss arbeiten Wieso eine Arbeitspflicht für Asylbewerber richtig ist

Dass Flüchtlinge, die in Deutschland Geld und Wohnung ohne Gegenleistung bekommen, arbeiten sollen, ist weder unzumutbar noch menschenverachtend. Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es im Paragraf 5: „Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet.“ Das ist schon seit 30 Jahren so, nur wurde dieser Paragraf von den Behörden selten angewandt, weil dies umständlich und langwierig ist. Doch die finanzielle Unterstützung vom Staat darf nicht bedingungslos sein. Jedenfalls nicht für diejenigen, die gesund sind. Das sieht mittlerweile auch Arbeitsminister Heil so.