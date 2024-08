Skepsis ist angebracht Was gegen die Bewerbung Deutschlands gegen Olympia spricht

Wann sonst bekommt man eine solche Vielfalt an Sportarten zu sehen wie bei Olympia? Ich schaue mir gerne die Fernseh-Übertragungen an, begeistere mich für den Spitzensport. Egal ob Schwimmen, Kunstturnen, Volleyball und und und. So etwas müsste es auch in Deutschland geben? Das wäre doch toll?