Kommentar : Kampf gegen die Radikalisierung

Paris Wer radikale Kräfte bekämpfen will, braucht die Polizei. Wichtiger aber ist eine gute Bildung und gute Zukunftschancen für junge Menschen.

Natürlich kündigt Emmanuel Macron an, die Polizeikräfte zu verstärken. Das muss der französische Präsident nach der brutalen Enthauptung eines Lehrers in der Nähe von Paris fordern. Traurige Gewissheit ist aber, dass sich solche Morde auch mit mehr Einsatzkräften auf den Straßen kaum verhindern lassen. Im Alltag unauffällige, radikalisierte und oft auch wirre Einzeltäter werden immer eine große Gefahr bleiben.

Vielversprechender ist es, das Problem an den Wurzeln anzugehen. Die Radikalisierung junger Menschen muss schon im Ansatz unterbunden werden. Als eine der größten Gefahren in Frankreich hat Macron hier zurecht den islamistischen Separatismus ausgemacht, den es zu bekämpfen gelte. Natürlich erhalten die Behörden deshalb in Zukunft mehr Befugnisse, um etwa Vereine aufzulösen. Das reicht aber nicht, um das Leben in Parallelgesellschaften zu verhindern.