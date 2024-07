Pro und Contra Warum Hausaufgaben und Sitzenbleiben endlich abgeschafft gehören

Während wir also diese Unterstützung bei der häuslichen Schularbeit hatten, fehlte sie so manchen Mitschülerinnen und Mitschülern. Das Ergebnis: Beim Erledigen der Aufgaben fühlten sie sich allein gelassen, und am nächsten Tag folgte Ärger in der Schule. Eine doppelte Niederlage, die das Gegenteil dessen bewirkt, was die Hausaufgaben eigentlich erreichen sollen: Die Lernenden sollen dazu angespornt werden, sich um bessere Leistungen zu bemühen. Stattdessen werden sie nur zusätzlich belastet.