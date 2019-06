Unterschätzter Urlaub : Was mache ich hier?

Urlaub wird unterschätzt. Denn danach sind Menschen oft nicht mehr in der Lage, sich reibungslos in den gewohnten Stresswahnsinn des Alltags zu integrieren. Und mancher schwere Fall fragt sich am Tag nach dem Urlaub fassungslos: Was mache ich hier?

