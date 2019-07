Glosse : W-Lan im Hotel

Urlaub ist kein Zuckerschlecken. Denn manche erleben im Hotel am fernen Ferienort wirklich Fürchterliches: Das W-Lan ist schlecht! Fast jeder zweite Internetnutzer nörgelt jedenfalls in einer Bitkom-Umfrage, dass er mit der Qualität des Internetangebots in seinem Hotel unzufrieden ist.

Von Pia Rolfs

Schließlich braucht er eine schnelle Verbindung, um seine Urlaubsbilder zu posten! Und wenn er das nicht kann, ist die Reise für moderne Menschen ja völlig sinnlos.