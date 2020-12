Glosse : Allein im Team

Früher wartete der Mensch auf Einladungen zum Essen oder zum gemeinsamen Gang in die Kantine, heute auf solche zu Videokonferenzen. Denn ohne zugeschickten Link wird es für Technik-Laien manchmal schwierig.

Ein Team ist in der entsprechenden Anwendung zwar schnell gegründet. Aber dieses besteht, wenn es mit der Einladung von anderen Teilnehmern nicht klappt, bisweilen nur aus dem Teamgründer selbst. Analog zur früher populären Ich-AG gibt es also heute das Solo-Team.

Der Vorteil: Der Mensch kann so einmal ausführlich mit sich selbst konferieren, was im Alltag ja oft zu kurz kommt. Na gut, er könnte zwar auch in den Spiegel schauen und Selbstgespräche führen. Aber wer bei der Digitalisierung mithalten will, darf sich mit so etwas Analogem nicht begnügen!