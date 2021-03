Gegen die Langeweile : Wasser aufpeppen

Der moderne Mensch ist ewig unzufrieden. Denn kaum hat er genug Wasser zum Trinken, muss er es schon „aufpeppen“.

Was der Ratgebertext der Stiftung Warentest allerdings unglücklicherweise verschweigt: Je mehr der Konsument sein Wasser auf diese Weise aufpeppt, desto mehr fühlt er sich am nächsten Tag wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Kommt bei diesem Gefühl aber selten auf die empfohlene Tagesdosis von zwei bis drei Litern.