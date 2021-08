Steuererklärung & Co. : Fliegende Bierdeckel

Steuererklärung & Co.

Was wäre Deutschland ohne den Bierdeckel? Im Grunde wäre es ein anderes Land. Denn nicht erst die Wiedereröffnung der Außengastronomie nach langer, langer Corona-Pause hat gezeigt, wie vielfältig dieser kleine Pappkamerad einsetzbar ist.

So dienen Bierdeckel nicht nur dem Abstellen, dem Abrechnen und dem Insektenschutz von Getränken. Wenn es nach Ex-CDU-Fraktionschef und Ex-Kanzlerkandidatenaspirant Friedrich Merz ginge, wären sie auch Trägersubstanz der Steuererklärung. Sie sind also die perfekte Alternative zur noch unzureichenden Digitalisierung! Zudem ersetzen sie bei steigendem Alkoholpegel Bauklötze oder werden zu Flugobjekten – das lenkt von vielen anderen möglichen Dummheiten ab.

Kein Wunder also, dass Forscher der Universität Bonn nun sogar das Flugverhalten runder Bierdeckel erkundet haben. Mit dem Ergebnis: Durch das „Zusammenspiel aus Gravitation, Auftrieb und Drehimpuls-Erhaltung“ beginne ein Bierdeckel schnell abzudriften. Und wenn das kein Zufall ist: Genau so geht es in Deutschland gerade vielen Politikern.