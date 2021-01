Glosse : Katapult in den Ruhestand?

Da überholt mich mein Sohn über Nacht! Nicht in Zentimetern. Über einen vorpubertären Wachstumsschub bei einem Elfjährigen würde ich mich nicht wundern. Nein, mein Sprössling übertrumpft mich in Jahren.

Das Wunder vollbracht hat – tada! – unsere Bundesregierung. Sie setzt mir nichts dir nichts die Gesetze der Zeit außer Kraft, und deshalb flattern Berechtigungsscheine für verbilligte FFP2-Masken in den Briefkasten, gerichtet an „Herrn Heinze“. Aha! Es sind also keine Milchzähne, die in seinem Gebiss wackeln. Ich sollte mich statt um seine Zahnspange lieber um seine Dritten sorgen. Unerledigte Hausaufgaben oder die Stinkesocken auf dem Boden sind nicht etwa flegelhaftes Verhalten. Beides muss der Altersvergesslichkeit geschuldet sein.