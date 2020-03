Glosse : Im Zweifelsfall selbst reden

Kommunikation wird oft missverstanden. Glauben doch manche, dass dabei auch der andere zu Wort kommen muss. Welch Glück, dass Designer und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer diesen Irrtum jetzt richtigstellt.

Wenn ihn nämlich ein Gesprächspartner langweile, fange er einfach selbst an zu reden, sagte der 54-Jährige. So vermeide er, sich das Gequatsche des anderen anzuhören, das währenddessen – so muss man vermuten – unablässig weitergeht. Dieser parallele Monolog kann dann mit etwas gutem Willen als Gespräch durchgehen. Und Achtung! Wer jetzt widerspricht, wird stummgequatscht.