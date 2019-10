Warnung vor schlechter Laune : Ärger-Ampel

Die Ampel für Lebensmittel kommt, kann aber nur ein Anfang sein. Denn möglicherweise viel dringender benötigt wird die Ampel für Mitmenschen.

Umgekehrt könnte natürlich ein grünes Leuchten erhöhte Gesprächsbereitschaft zeigen. Unterschieden werden müsste aber zwischen grün („Ich bin gut drauf und möchte plaudern“) und gelb („Ich bin nicht so gut drauf und möchte jammern“). Das erleichtert nicht nur Dienstgespräche, sondern auch den Small Talk im Supermarkt oder den Flirt an der Bar. Alles möglich durch die Ampel-Kennzeichnung!

Die Natur nämlich hat da leider in puncto Gesichtsfarbe versagt. Denn diese hält sich nicht an die Ampel-Farben. So werden diejenigen grün im Gesicht, die nur Kontakt zur Spucktüte haben möchten. Und wer dagegen Nähe sucht, errötet manchmal trotzdem.