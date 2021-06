Glosse : Was piept denn da?

Der Mensch entdeckt in der Pandemie die Natur, möchte die Nase aber dafür nicht vom Smartphone hochheben. Doch glücklicherweise gibt es Apps.

So boomen Smartphone-Anwendungen, mit denen der Mensch erkennt: Was blüht denn da? Was piept denn da? Was will mich beißen? Und wohin? All das mag die Natur verwirren, der zur Begrüßung dann wortlos ein Handy entgegengestreckt wird. Aber der Mensch weiß Bescheid. Nicht mal beim Hund muss er noch die im Tierreich legendäre Frage stellen: „Was bist du denn für einer?“