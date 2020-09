Glosse : Vorsicht, Menschster!

Im Zug passieren mehr Dinge, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. So wurden in einer Heidelberger S-Bahn Ampullen mit Hamster-DNA in einer Box gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pia Rolfs

Ein ungelöstes Rätsel, wie die Polizei meint? Keineswegs.

Denn Verschwörungstheoretiker erkennen natürlich sofort: Hier läuft ein großes geheimes weltumspannendes Experiment. Sollten doch bestimmt Mischwesen von Mensch und Hamster, so genannte „Menschster“, im Labor erzeugt werden. Diese können dann vor dem nächsten Lockdown noch effektiver hamstern. Sie werden fleißigere Arbeitnehmer, denen das Rennen im Hamsterrad überhaupt nichts ausmacht. Und bei großen Bauprojekten nehmen sie keine lästige Rücksicht mehr auf andere Hamster – die Tiere sind bekanntlich Einzelgänger.