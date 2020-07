Glosse : Streusel ohne Kuchen

Der Fortschritt ist unverkennbar. Denn während die französische Königin Marie Antoinette den Hungernden riet, sie sollen doch Kuchen essen, empfiehlt man heute den Kuchen-Liebhabern: Esst doch nur Streusel!

Denn die liegen nun auch solo im Trend, völlig losgelöst von ihrer Bindung an den Tortenboden. Vermutlich will sich niemand in der heutigen schnelllebigen Zeit noch mit dem Teig herumquälen, wenn er doch im Grunde nur den Belag will. Die nächsten Trends müssen also folgerichtig heißen: Marmelade ohne Brot, Margarita ohne Pizza, Sand ohne Wich und Hot ohne Dog.