Glosse : Späteres Duschen

Die Wasserwerke bringen es an den Tag: Seitdem viele Menschen zu Hause sind, duschen sie immer später. Die Zeitverschiebung, analog zum Jetlag der so genannte „Dusch-lag“, liegt tatsächlich bei einer ganzen Stunde.

Das ist Duschwasser auf die Mühlen derjenigen, die einen Umbruch in der Arbeitswelt vermuten. Zeigt aber immerhin, dass Menschen im Homeoffice überhaupt noch duschen – bei manchen eine letzte Konzession an die Zivilisation, bevor sie sich dann entspannt zerzottelt an den Schreibtisch setzen. Das lässt immerhin hoffen. Aber was geschieht eigentlich in der besagten Stunde bis zum Duschen?