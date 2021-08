Glosse : Packung for One

Packung for One

Die gesellschaftlichen Minenfelder in der Sprache lauern überall. Und eines will jetzt sogar die Bundeswehr entschärfen: die „Einmannpackung“.

So soll die Tagesration nicht mehr genannt werden, weil das die Soldatinnen nicht berücksichtigt. Ein neuer Begriff muss her – ein Problem, das in seiner Komplexität den Afghanistaneinsatz schnell vergessen lässt. Denn ist „geschlechtergerecht“ in diesem Fall auch geschlechtersensibel?