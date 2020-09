Glosse : Nichts ist ideal

Wladimir Putin wird als Philosoph möglicherweise unterschätzt. Denn seine Tätigkeit als ewiger russischer Präsident hat ihm eine so große Lebensweisheit eingebracht, wie sie ein normaler Amtsträger niemals erreicht.

Kritiker der Putinschen Denkschule könnten zwar einwenden, dass die darin anklingende Großzügigkeit sich nicht immer in seiner Außen- und Innenpolitik zeigt. Aber das ist zu kurz gegriffen. Denn Putin weiß definitiv, was ideal ist – sonst würde er ja den Nichtidealzustand der Welt nicht so messerscharf erkennen. Und diese tiefe Einsicht führt zu abgeklärter Toleranz. Nur dass andere dazu eventuell eine andere Meinung haben, ist für sie dann nicht so ideal.