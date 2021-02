Glosse : Liebe als Passwort

Computernutzer werden immer wieder für ihre Passwörter gerügt. Völlig zu Unrecht. Denn die Kreativität dabei wächst enorm, es sind ihr keine Grenzen gesetzt.

So gibt es als Passwort nicht nur das wohlig vertraute „Passwort“ oder die nur für Extrem-Mathematiker in ihrer Logik kaum zu knackende Zahlenfolge „123456“. Nein, auf Platz sechs der beliebtesten Passwörter hat sich nun auch „Ichliebedich“ behauptet.

Fragt sich natürlich, wem diese Liebeserklärung gilt. Ist es eine Gefühlsaufwallung gegenüber dem Computer? Oder gegenüber dem Portal, in das sich der Nutzer einwählen will? Gerade im Homeoffice könnte es vorkommen, dass sich Emotionen vielleicht spontan auf Geräte übertragen.

Doch möglicherweise werden Nutzer auch durch andere Erfahrungen geprägt. So ist „Ich liebe Dich“ normalerweise das Passwort, um nach einem Streit wieder Zugang zur Beziehung zur erhalten. Mit „123456“ dagegen sind insbesondere Frauen für einen Flirt nicht selten schon überqualifiziert. Denn da kommt es manchmal besser an, wenn sie so tun, als könnten sie nicht bis drei zählen.