Glosse : Hut- und Wutbürger

Deutschland ist gespalten und sogar uneins darüber, in welcher Hinsicht. Aber vielleicht führen da ja auch nur die Bezeichnungen in die Irre.

Denn es gibt auch zahlreiche Mutbürger, die mal ungewöhnliche oder gar aussichtslose Abenteuer wagen – etwa eine Postkarte verschicken oder einen Handyvertrag wechseln. Menschen, die in Dachwohnungen im Sommer vor Hitze fast verbrutzeln – so genannte Glutburger. Oder Vogelfreunde, die sich für Nistplätze einsetzen, also sehr liebenswerte Brutbürger.