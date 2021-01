Glosse : Heimtrainer gehackt

Die USA stehen vor einem großen Sicherheitsproblem. Nicht etwa weil Donald Trump neben dem Atomkoffer noch einen Chemiewaffen-Kulturbeutel mitgenommen hat. Nein, es geht um Joe Bidens Heimtrainer.

Dieser nämlich ist so intelligent, dass er gehackt werden könnte, meinen Experten – und sprechen vom Heimtrainer. Denn dieser ist mit Kamera, Internet und Mikrofon verbunden. Wer weiß, was da am Ende noch die Russen über die präsidentale Trainingshose oder unfeines Hecheln und Ächzen erfahren. Oder ob Biden vielleicht gezielt demotiviert wird, weil Fortschritte gelöscht werden?