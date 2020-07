Glosse : Home-Bohrung

Der Handwerker und der anderweitig berufstätige Mensch gingen früher meistens streng getrennte Wege. Manchmal kreuzten sie sich nicht, weil der Handwerker entweder gar nicht aufzutreiben war oder dann nicht erschien.

Das galt bis bis jetzt. Nämlich nun, in Corona-Zeiten, überschneiden sich die Tätigkeitsfelder geradezu dramatisch. Der eine arbeitet zu Hause, der andere am Haus – und beide stören einander. Weder kann etwa der Bauarbeiter noch unbeobachtet fluchen noch kann der Büroarbeiter zu Hause sich auf seine Arbeit konzentrieren. Denn das, was er dabei hört, müsste analog zum „Homeoffice“ jetzt „Home Bohring“ heißen.