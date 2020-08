Glosse : Gewitter machen dick

Der Sommer ist noch nicht vorbei, doch eine erste Bilanz kann schon gezogen werden: Die perfekte Bikini-Figur scheiterte an den häufigen Gewittern.

Denn sie waren alles andere als zweckmäßig für mögliche Blitzdiäten. Kamen sie für viele Menschen doch so überraschend, dass diese immer wieder gezwungen wurden, in Eisdielen, Cafés oder gar Restaurants zu flüchten – weil diese sicherer sind als etwa Orte unter Bäumen oder auf weiter Flur. Und was mussten sie dort tun, wo sie schon mal da waren? Natürlich. Sie hatten keine andere Wahl. Im Zweifelsfall macht dann auch nicht das Essen dick, sondern das Gewitter.