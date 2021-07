Glosse : Für immer eingecheckt

Niemals geht man so ganz, heißt es in einem alten Schlager. Nun aber ist endlich auch klar, wie das umgesetzt werden kann – mit der innovativen Luca-App!

Diese ermöglicht das Einchecken in Restaurants zum Zweck der Infektionsnachverfolgung. Allerdings klappt danach das Auschecken oft nicht – oder wird einfach vergessen. Deswegen bleibt so mancher Gast für immer eingecheckt – und hat so die von der Logik oft schlechtgeredete Möglichkeit, an mehreren Orten zugleich zu sein.

So kann er etwa an den Schreibtisch zurückkehren, aber trotzdem immer noch in ungefähr fünf Strandbars und Restaurants am Urlaubsort sein. Wenn das kein süßes Leben ist! Auch einem wirksamen Datenschutz wird dabei voll und ganz Rechnung getragen. Schließlich sind ja mindestens vier der fünf erfassten Anwesenheitsorte falsch – und keiner weiß genau, welcher. Insofern wirft die Luca-App also geschickt Nebelkerzen.