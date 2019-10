Glosse : Erkenne den Nutzer

Computer sind zunehmend vom Nutzer genervt. Ständig vergisst er Passworte oder vergibt immer dieselben – und der Computer muss dann ausbaden, wenn gehackt wird.

So soll, wenn es nach Wissenschaftlern aus Potsdam geht, der Computer seinen Nutzer bald an seinem Verhalten erkennen: Wie geht er? Wie tippt er? Wie umständlich kramt er sein Smartphone hervor? Wenn das klappt, braucht der Nutzer gar kein Passwort mehr – und der Computer kann endlich störungsfrei arbeiten. Allerdings bleibt die Frage, ob sich die Nutzer dafür ausreichend voneinander unterscheiden. So könnte – ähnlich wie das beliebte Passwort 1234567 – der Satz „Nun komm schon!“ oder der böse Fluch mit „Sch“ beim Einschalten sehr oft verwendet werden. Da ist dann ein Mensch vom anderen kaum zu unterscheiden.