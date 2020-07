Glosse : Chef im Huhn-Office

Es ist was im Busch, und das nicht nur bei Wilhelm. Denn dieser Dichter wusste schon damals: „Mancher gibt sich viele Müh’ mit dem lieben Federvieh.“ Und sah damit quasi als Gedicht-Nostradamus voraus: Das Huhn wird zum Trendtier.

Zudem können Menschen dem Federtier beim produktiven Arbeiten zuschauen. Gleichzeitig aber attestieren sie dem Huhn per Lied, „nicht viel zu tun zu haben“ und täuschen so vor, mit ihm tauschen zu wollen. Näher als in diesem Huhn-Office kann man dem Chef-Gefühl einfach nicht kommen.