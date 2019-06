Von Tieren lernen : Bildung im Zoo

Viele dachten bisher, ein Zoo-Besuch sei reines Freizeitvergnügen. Aber weit gefehlt. Laut einer Untersuchung des Zoo-Verbands handelt es sich quasi um Weiterbildung. Vermutlich müsste es für den Zoo-Besuch also sogar einen Freizeitausgleich geben oder eine Bescheingung nach dem Bildungsfreistellungsgesetz.

Fragt sich allerdings, ob sich beim Zoo-Besuch nur der Mensch weiterbildet. Auch die Tiere profitieren davon vermutlich intellektuell, weil sie dank intensiver Beobachtung erkennen: So gut haben es die Menschen auch nicht. Sonst würden sie ja nicht staunend, Grimassen schneidend und bisweilen mit Worten in Babysprache auf der anderen Seite des Gitters stehen, statt sich in der eigenen Herde ihren natürlichen Trieben zu widmen.