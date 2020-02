Tipps zum Verhalten im Job : Bei Tränen lieber kneifen

Das Berufsleben steckt voller Fallstricke. Wie gut, dass mancher Coach da immer Ratschläge parat hat, die das Überleben sichern. Zumindest sein eigenes.

So rät ein Experte in der Zeitschrift Position, was zu tun ist, wenn einem im Job die Tränen kommen. Denn im Wettkampf „wer als erster weint“ sollte jeder darauf achten, dass er das möglichst nicht selbst ist, sondern der Kollege. So geht Karriere!