Glosse : Asteroid im Vorbeiflug

Auch manche Himmelskörper gehen auf Distanz zur Erde. So ist ein großer Asteroid, wie am Montag bekannt wurde, einfach an der Erde vorbeigeflogen. Schon aus einer fürs Weltall recht kuscheligen Nähe von etwa zwei Millionen Kilometern sagte er sich wohl: „Lieber nicht!

Von Pia Rolfs

Das mag daran liegen, dass Wissenschaftler ihn „2001 FO32“ nannten – definitiv kein liebevoller Kosename. Da fühlen Asteroiden wenig Anziehungskraft.

Außerdem hat sich im Universum herumgesprochen, dass überall auf Erden seltsame Regeln gelten, die sich auch noch ständig ändern. Ein Asteroid kann sich daher nicht sicher sein: Herrscht dort, wo er niedergehen will, vielleicht gerade ein Stonedown? Darf er nur kontaktlos einschlagen? Muss er möglicherweise auch noch irgendwo in Quarantäne? Dafür ist die Atmosphäre einfach nicht gut genug.