Glosse : Alles gelogen!

Heute ist wichtig, dass Politiker genauestens unter die Lupe genommen werden. Nicht ihre politischen Aussagen – das wäre zu kompliziert. Aber mögliche Lügen in ihrer Vergangenheit.

Denn da gibt es Doktorarbeiten, Lebensläufe und Webseiten! Alles Fundgruben für den Skandal-Suchenden. Aber das kann noch nicht alles sein. Wer weiß, ob CSU-Chef Markus Söder nicht mal beim Flirten flunkerte, FDP-Chef Christian Lindner die falsche Hemdgröße angab oder ob SPD-Chefin Saskia Esken einst auf einer Postkarte schrieb „Wetter toll, Essen gut“ – und dabei war sie in Wirklichkeit in Ostfriesland.

Und möglicherweise hat ein hochrangiger Vertreter der Grünen am Weltvegetariertag mal heimlich Currywurst oder Königsberger Klopse gegessen, während ein CDU-Kollege am Bratling kaute! All das muss im Wahlkampf jetzt dringend noch aufgearbeitet werden.