Glosse : Bitte mehr engagieren

Eigentlich sind die Deutschen sich weitgehend einig: Es braucht mehr freiwilliges Engagement – und zwar von den anderen.

So meinen 63 Prozent der Bundesbürger und sogar 80 Prozent der Teenager, dass in diesem Bereich noch viel zu tun sei. Und es ist ja auch so: Je intensiver man aus seiner Ruheposition heraus den Mitmenschen beobachtet, desto deutlicher wird einem klar: Der könnte noch mehr machen.