Glosse : Latein für die Briten

Die von der EU losgelöste Insel im Atlantik kann den Rest Europas noch überraschen. Denn die Briten wollen jetzt Sprachen lernen. Andere Sprachen!

Natürlich kann es dabei nicht um die der Kontinentaleuropäer gehen, die sie gefühlt hinter sich gelassen haben. Und schließlich soll es bei Unverständlichem in Großbritannien auch weiterhin heißen: „It’s all french to me“ – das ist alles wie Französisch für mich. Sprachkenntnisse könnten das nur zerstören.