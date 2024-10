Contra Rücktritt Christian Lindner Noch ist es nicht Zeit für Lindner

Viele würden Christian Lindner sicherlich nicht nachweinen, wenn er jetzt den Abgang machen würde. Omid Nouripour und Ricarda Lang von den Grünen haben es zwar vorgemacht, aber diesem Beispiel sollte der FDP-Chef nicht folgen. Zumindest nicht jetzt. Das wäre Fahnenflucht. Zumal Lindner als Regierungsmitglied viel mehr Verantwortung hat. Wenn Lindner jetzt hinschmeißen würde, wäre das mit ziemlicher Sicherheit das Ende der Ampelkoalition, das zwar von der Mehrheit der Deutschen herbeigesehnt wird, doch für die Liberalen wäre es fatal, jetzt ihre Führungsfigur zu verlieren. Denn Lindner ist Alleinherrscher in der FDP. Es gibt neben oder hinter ihm derzeit niemanden, der seinen Platz einnehmen könnte. Das hat er auch so gewollt und sich über Jahre eine Machtfülle gesichert, wie sie selten ein FDP-Vorsitzender hatte. Gerne haben die Liberalen diese ihm zugestanden, hat er doch nach dem Rausschmiss 2013 aus dem Bundestag die FDP zurück ins Parlament und sogar in die Regierung geführt.