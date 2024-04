Europa- und Kommunalwahl im Saarland Superwahlen lassen keine Zeit für Sorgfalt – und sorgen für Politikverdrossenheit

Genau hier liegt das Problem einer Vielfachwahl, wie sie am 9. Juni mit Europa- und Kommunalwahlen ansteht. In repräsentativen Demokratien müssen Politiker und Parteien ihre Positionen und Ziele einer breiten Öffentlichkeit vorstellen, für sie werben, ihre Standpunkte erklären. All das braucht Zeit und Engagement auf beiden Seiten.