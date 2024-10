Pro Rücktritt Christian Lindner Der Rücktritt von Christian Lindner wäre die einzige logische Konsequenz

Allmählich sollte FDP-Chef Christian Lindner nach der Wahlschlappe in Brandenburg – nur die Letzte von vielen und mit 0,83 Prozent bisher die deutlichste – seinen Hut nehmen. Die Ampel-Koalition war schon auf den ersten Blick keine gute Idee, zu sehr unterscheiden sich die Ziele und Ideale der selbst erklärten „Liberalen“ von denen der SPD und der Grünen. Entsprechend zerstritten verlief auch die bisherige Regierungszeit und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Zeit also, Konsequenzen zu ziehen und Verantwortung für Fehlschläge zu übernehmen. Die Grünen-Parteispitze hat vergangene Woche vorgemacht, dass so etwas auch heutzutage noch möglich ist.