Svante Pääbo : Medizin-Nobelpreis an in Deutschland arbeitenden Evolutionsforscher

Foto: dpa/Steffen Trumpf

Stockholm Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr in einen Evolutionsforscher aus Schweden. Svante Pääbo forscht in Leipzig.

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Mehr in Kürze

(dpa)